Andrés le confiesa a Begoña que Gabriel y María son amantes: “Si les denunciamos, por fin seremos libres”

Begoña le ha preguntado a Andrés quien es la mujer que ha estado teniendo una aventura con Gabriel, el padre de su hijo. Y le ha pedido al De la Reina que le enseñe las fotos que lo confirman.

“Sin querer nos han puesto en bandeja que podamos recuperar nuestras vidas” le ha comentado Andrés. Y ha añadido muy seguro que María irá a la cárcel por adulterio.

Pero Begoña necesita tiempo para procesarlo y se ha resistido a ir a la comisaría tan rápido.

Andrés lo ha entendido, pero le ha pedido discreción, “si alguno de los dos se entera de que lo sabemos podrían truncar nuestros planes”.

Y así Begoña se ha alejado poco a poco de Andrés para llorar sus penas. Una vez más la han traicionado. Una vez más el amor es un mar de decepciones para ella. Pero… ¿será capaz de denunciar a María y Gabriel por lo que han hecho?