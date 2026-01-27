Antena3
Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Debido a su frágil estado de salud, le obliga a quedarse allí vigilada por Manuela. ¿Qué va a pasar?

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Mabel se ha enfrentado a su primer día de trabajo en la fábrica, a las órdenes de su padre, y ha conocido en la cantina a Claudia y Salva.

Marta ha conseguido que contraten a otra dependienta y Cloe parece tener a la candidata perfecta para el puesto. ¿Cómo será eso?

Por su parte, Gabriel se ha puesto celoso de la actitud de los De la Reina, y en especial de Andrés, con Begoña, de hecho, le ha comunicado que se marchan de allí.

Sin embargo, la doctora Borrell, al ver el frágil estado de Begoña, le ha prohibido que se marche de allí, y, es más, le ha pedido a Manuela que no le quite un ojo de encima. Tiene miedo de que tenga secuelas del parto…

En la casa, María y Gabriel han tenido un fuerte enfrentamiento, él la ha vuelto a rechazar, pero, María le recuerda a Gabriel que puede destruirlo.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

