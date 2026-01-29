Marta le confirma a Digna su relación con Cloe, y le confiesa que están amenazadas por Gabriel

Digna se ha mosqueado por la “amistad especial” de Marta y Cloe. Su sobrina ha terminado por confesarle que, en efecto, tienen una relación.

A Digna de primeras no le ha sentado muy bien, ya que veía a Cloe como “el enemigo” de parte de Gabriel y Brossard, pero rápidamente Marta le ha explicado la realidad.

Desde que María le robó el diario, Gabriel está al tanto de su relación y lo utiliza para chantajearlas. Cloe, como trabaja codo con codo con él, es la que se lleva la peor parte… No se pueden enfrentar a él, o las denunciará. ¡Las tiene bajo amenaza!

Por su parte, Marta se desahoga contándole que aún no ha olvidado a Fina, pero como ella ya no está, disfruta de su tiempo con Cloe, y le ha reconocido que se encuentra en un buen momento.

A Digna le preocupa que Gabriel la esté amenazando, y le ha sugerido que mejor sea ella quien se lo cuente a Damián; antes de que lo haga Gabriel.

¿En qué quedará todo?