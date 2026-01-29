Antena3
Marta le confirma a Digna su relación con Cloe, y le confiesa que están amenazadas por Gabriel

La de en medio de los De la Reina se ha desahogado con su tía, contándole cómo vive su relación clandestina con Cloe, bajo la amenaza de Gabriel.

Marta

Digna se ha mosqueado por la “amistad especial” de Marta y Cloe. Su sobrina ha terminado por confesarle que, en efecto, tienen una relación.

A Digna de primeras no le ha sentado muy bien, ya que veía a Cloe como “el enemigo” de parte de Gabriel y Brossard, pero rápidamente Marta le ha explicado la realidad.

Desde que María le robó el diario, Gabriel está al tanto de su relación y lo utiliza para chantajearlas. Cloe, como trabaja codo con codo con él, es la que se lleva la peor parte… No se pueden enfrentar a él, o las denunciará. ¡Las tiene bajo amenaza!

Por su parte, Marta se desahoga contándole que aún no ha olvidado a Fina, pero como ella ya no está, disfruta de su tiempo con Cloe, y le ha reconocido que se encuentra en un buen momento.

A Digna le preocupa que Gabriel la esté amenazando, y le ha sugerido que mejor sea ella quien se lo cuente a Damián; antes de que lo haga Gabriel.

¿En qué quedará todo?

