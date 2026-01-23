Antena3
Capítulo 483

“Yo no quiero que vaya a la cárcel”: Damián anima a Andrés a denunciar a María, pero él se resiste

Damián trata de recordar al De la Reina todas las razones por las que denunciar a María por adulterio.

Marta García
Publicado:

Andrés se ha desahogado con Damián. No puede más después de enterarse de la infidelidad de su mujer. Sobre todo, no entiende el por qué lo ha hecho. Pero el patriarca le ha recordado que tienen que ser cautos y muy pacientes para acabar cuanto antes con Gabriel, quien les lleva haciendo la vida imposible desde hace tiempo.

Además, Andrés lo tiene claro, se lo contará a Begoña cuando se haya recuperado del esfuerzo que supone el parto. Él siempre ha querido lo mejor para ella. Y Damián le ha recordado, “si los denunciáis ahora, tendrás la nulidad y podréis estar juntos”. Pero Andrés no parece muy convencido. “Yo no soy como ellos”, ha comentado.

Hay algo de culpa en él. Así se ha preguntado, “¿hubiera sido María la misma clase de persona si yo no me hubiese enamorado de Begoña?”. Andrés ha tratado por todos los medios justificarla, al final él se fue alejando poco a poco de ella para acercarse a Begoña.

Pero Damián le ha intentado hacer entrar en razón, “eso no te convierte en un monstruo”. Así Andrés ha confesado “yo no quiero que vaya a la cárcel”. Al final es su mujer y le duele toda esta situación.

Pero el tío de Gabriel le ha recordado todos los motivos por los que merece que la denuncie, “María se estaba acostando con Gabriel mientras su mujer daba a Luz” le ha dicho muy grave. Es una decisión que depende de Andrés ahora, ¿Qué hará el De la Reina con esta información?
