“¡Usted sola se ha buscado ser una marginada!”: Manuela le planta cara a María tras sus desplantes

La situación para María se está volviendo insostenible. Tras no tener nadie en quien apoyarse, su último encontronazo ha sido con Manuela, quien no ha soportado más los malos tratos por su parte.

La reprimenda de María hacia su sirvienta por haber llevado un vestido a la tintorería ha provocado el enfrentamiento entre ambas. Manuela se ha defendido diciendo que a ella “no le pagan por aguantar sus desplantes” y le ha recordado a la mujer de Andrés su complicidad en el affaire con Raúl, el chófer.

El mal humor de María se está haciendo insostenible y su falta de aliados le ha provocado quedarse sola.

¿Podrá María ganarse la confianza de alguien de la casa?