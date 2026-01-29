Antena3
“¡Usted sola se ha buscado ser una marginada!”: Manuela le planta cara a María tras sus desplantes

Manuela está harta de todos los desplantes que sufre de María, y le ha dicho lo que piensa sobre ella.

Manuela

La situación para María se está volviendo insostenible. Tras no tener nadie en quien apoyarse, su último encontronazo ha sido con Manuela, quien no ha soportado más los malos tratos por su parte.

La reprimenda de María hacia su sirvienta por haber llevado un vestido a la tintorería ha provocado el enfrentamiento entre ambas. Manuela se ha defendido diciendo que a ella “no le pagan por aguantar sus desplantes” y le ha recordado a la mujer de Andrés su complicidad en el affaire con Raúl, el chófer.

El mal humor de María se está haciendo insostenible y su falta de aliados le ha provocado quedarse sola.

¿Podrá María ganarse la confianza de alguien de la casa?

La de en medio de los De la Reina se ha desahogado con su tía, contándole cómo vive su relación clandestina con Cloe, bajo la amenaza de Gabriel.

Trazos ocultos ha comenzado ya su rodaje, que se desarrollará íntegramente en la isla de Tenerife, y que se podrá ver en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

