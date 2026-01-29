¿Quién es Marco H. Medina? Conoce al actor que interpreta a Miguel, el hijo mayor de los Salazar en Sueños de libertad

Marco H. Medina aterriza en Sueños de libertad dando vida al hijo del matrimonio de los Salazar, un personaje peculiar que viene pisando fuerte.

Miguel es un chico reservado, obsesivo y perfeccionista. Su empeño y dedicación le han llevado a sacarse la carrera de Medicina con muy buenas calificaciones. Sin embargo, no quiere convertirse en médico, aunque quizás su idea cambie cuando llegue a la colonia.

El joven estará siempre muy pendiente de su hermana Mabel, que vuelve a casa revolucionándolo todo.

Gran trayectoria internacional

Marco H. Medina es un actor 360 grados que ha estudiado en las prestigiosas escuelas de interpretación de Nueva York y Londres. Su último papel más relevante en una serie fue en Anatomía de un instante, miniserie que trata sobre el golpe de estado del 23 F.

El actor ha tenido una gran trayectoria para su corta edad, destacó en Servir y proteger serie policiaca en la que desarrolló una trama muy intensa. Además, Marcos H. Medina ha trabajado en producciones extranjeras como The Mallorca files, serie que se emitió en Anatena 3 y en la que dio vida a Carlos Tosell.