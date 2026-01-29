Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho

Antena 3 continúa su gran apuesta por la ficción española y ya ha comenzado las grabaciones de Trazos Ocultos, su nueva serie para el prime time que, como es habitual, estará disponible antes para los suscriptores premium de atresplayer.

La serie es un thriller emocional de seis capítulos de 50 minutos de duración, que continúa la apuesta de Antena 3 por el género iniciada con las exitosas Mentiras y Ángela, consolidando un universo narrativo centrado en protagonistas femeninas que evolucionan desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento.

Protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, Trazos ocultos propone un relato contemporáneo, cercano y profundamente inquietante.

La ficción se ambienta íntegramente en la isla de Tenerife, mostrando sus contrastes y localizaciones poco transitadas en la ficción nacional: desde Santa Cruz de Tenerife hasta Los Cristianos o el pueblo costero de Bocacangrejo.

Trazos ocultos se aleja del retrato del abuso físico o psicológico para centrarse en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Un antagonista realista y reconocible para el espectador actual.

Trazos Ocultos es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación con Atresmedia

La serie aborda además un tema de plena actualidad en la era de las redes sociales: la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar.

Junto al viaje emocional de la protagonista, ‘Trazos ocultos’ incorpora también una trama romántica con un referente masculino positivo, que aporta luz y optimismo al relato.

Además de Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

Creada por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, también encargadas de la adaptación de la exitosa Ángela, Trazos ocultos refuerza la continuidad creativa de thrillers emocionales de Antena 3.

Trazos Ocultos es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación con Atresmedia. La dirección corre a cargo de Javier Pulido, con Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate al frente del guion. Montse García es la directora de ficción de Atresmedia y Laura Abril y Borja Echevarría son los productores ejecutivos. Lucía Alonso-Allende ejerce como coproductora ejecutiva.

El equipo de técnico cuenta con Pablo Pérez como director de Producción, Alfonso Segura como director de Fotografía, Itziar Sagasti como directora de Arte y Migue Herrera ‘Alpert’ como jefe de Sonido. Alba Cuesta Obregón firma el diseño de Vestuario y Haridian Nóbrega y Elías Díaz Martín dirigen los equipos de Maquillaje y Peluquería, respectivamente.

Así es Trazos ocultos

Inés es una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a Miguel, su marido, un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Pero ¿qué hace allí? ¿No estaba de viaje? Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos del supuesto viaje.

Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira. Una de las muchas que irá destapando. ¿Quién es realmente su marido? ¿Con quién lleva quince años casada? Inés tendrá que descubrirlo antes de que Miguel se convierta en un peligro para ella y para su hija.