"No deseas a Begoña con la pasión con la que me deseas a mí": Beatriz se insinúa a Gabriel y pone en duda su matrimonio

A Gabriel no le agrada la presencia de Beatriz en su casa y se lo ha dejado muy claro cuando se ha encontrado a la joven en su salón, vestida con el camisón de Begoña: “No me fío de ti”.

Sin embargo, ella ha hecho caso omiso a sus palabras y, sin andarse con rodeos, le ha hecho una gran confesión: al principio sentía envidia de Begoña porque creía que ella le había arrebatado este hogar, pero se ha dado cuenta de que su matrimonio es una mentira.

Y aunque Gabriel ha intentado esquivar estas duras palabras de su todavía mujer, la niñera ha seguido provocándole: “Soy tu mujer, me querías y me deseabas, no como a Begoña”.

El director de la fábrica ha defendido a la mujer de su hijo y ha intentado marcar distancias, dejando claro que no va a permitir que ponga en duda su matrimonio.

Sin embargo, la niñera no ha dado su brazo a torcer y ha seguido insinuándose al empresario con unas palabras cargadas de intención: “No la deseas con la pasión con la que me deseas a mí”.

Este comentario ha dejado sin palabras a Gabriel, que se ha mostrado incómodo ante la inédita actitud de Beatriz. Por su parte, la joven le ha recordado que no está enamorado de Begoña y ha terminado por reconocer que le hubiera querido toda la vida si él no la hubiera abandonado.

Este comentario ha dejado sin palabras a Gabriel. ¿Conseguirá mantenerse firme o acabará cayendo en la provocación de Beatriz?