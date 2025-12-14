Antena3
Mejores momentos | Capítulo 3

"¿Quién te metió eso en la cabeza?": Celso invita a Clara a perseguir sus sueños en su primera cita

El marinero se abre con Clara y la anima a soñar tan grande como lo hace él. ¿Acabará surgiendo algo entre ellos?

Patri Bea
Publicado:

Clara ha decidido reunirse con Celso en la playa después de que él la ayudara a escapar de las autoridades días atrás en el mercado. Además, la joven no puede evitar sentirse atraída por el marinero, que cada vez despierta más su curiosidad.

Durante su conversación, Celso le revela que es de Tomiño y que no planea quedarse mucho tiempo en Punta do Bico: está ahorrando para cumplir su sueño de viajar a América. “La gente como nosotros solo puede trabajar y dar las gracias”, le responde Clara al

escuchar sus deseos.

Sorprendido por su manera de pensar, Celso intenta convencerla de que todos tienen derecho a soñar y que los sueños también pueden hacerse realidad. Le promete que algún día la llevará con él en un barco rumbo a América, viajando en primera clase, para empezar allí una nueva vida.

Conmovido por la conversación, el marinero le pregunta con ternura qué le gustaría ser. Clara no sabe qué responder, y aunque se siente cómoda a su lado, cuando Celso intenta besarla, ella se levanta y se marcha sin mirar atrás. ¿Qué pasará a partir de ahora entre ellos?

