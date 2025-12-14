Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

Que Catalina no se siente a gusto en Punta do Bico es algo que sabe ya todo el mundo. La joven pasea a regañadientes por el pueblo y apenas se relaciona con la gente. Ella solo piensa en regresar a Cuba para reencontrarse con su padre y con José.

Braulio ve a Catalina sola sentada en una mesa del casino y decide sentarse con ella para darle conversación, aunque las contestaciones de la joven le dejan claro que no está abierta a entablar con él ningún tipo de amistad.

“Yo he escuchado que tu familia heredó por un golpe de fortuna, pero que tus abuelos criaban ganado”, le dice Catalina a Braulio con cierta prepotencia. Él le deja claro que sí, que sus orígenes son humildes, pero que gracias a su trabajo se han convertido en una de las familias más poderosas de Punta do Bico.

“A mí aún me da un cierto olorcillo a vaca”, le espeta directamente Catalina a Braulio. Él le devuelve el ataque dejando caer que en su familia se han puesto de moda las relaciones a distancias y eso marca el fin de la conversación. ¿Acabarán entendiéndose estos dos jóvenes?