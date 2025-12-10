Damián confiesa de nuevo su amor a Digna... ¡y se dan un tierno beso!

Damián ha ido a casa de Digna y le ha llevado un ramo de flores. “No he dejado de pensar en ti Digna”, le ha dicho con pasión.

Ella, se ha quedado descolocada al ver que Damián estaba declarándose y le ha respondido: “no quiero que lo estropeemos todo ahora que hemos conseguido llegar a un punto de encuentro. De esta forma ha tratado de poner así los pies en la tierra al De la Reina.

Pero él ha insistido. Después de todo lo que han pasado no pueden seguir fingiendo que tan solo son buenos amigos. “Somos adultos y tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre”, le ha dicho. Digna, nerviosa, ha intentado rehuir la mirada de Damián. Él ha insistido en que sabe que su amor es recíproco.

Pero Digna, resignada ante la verdad, le ha dicho: “aunque así fuera que más da”. Así Damián le ha propuesto desprenderse del pasado y empezar de cero.

“Vivamos lo que queda de vida juntos”, ha sentenciado con ilusión el patriarca. Ante esta propuesta tan sincera, Digna no ha podido contenerse y le ha besado con emoción. Y es que nunca es tarde para darle una nueva oportunidad al amor.