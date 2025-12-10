Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna se enterará del embarazo de Gema

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Luis le contará a Digna que Gema está embarazada. ¡Y ella no dará crédito! Así, Joaquín hablará con su madre para decirle entre lágrimas el miedo que tiene de perder a Gema. “La realidad es que mi mujer puede morirse en el parto”, le ha dicho completamente roto.

Además, Doña Clara hablará con Marta de la Reina, “me gusta ver que te has recompuesto, solo hace falta verte la mirada”.

Por otra parte, Cloe le dará las gracias a Marta por no juzgarla por ser como es. Por su orientación sexual. ¿Cómo iba a hacerlo?

A su vez, Mari Paz le cuenta a Claudia muy triste como “las cotillas de la Casa Cuna” no paran de hablar mal de ella y decir que no trata bien a los niños.

Por último, Delia le pedirá de nuevo a Gabriel hacer las paces siendo consciente que es “la única persona a la que he decepcionado”. También, Delia les dará las gracias a los de la Reina por haberla acogido tan bien. “Creo que les debo una explicación sobre el comportamiento de mi hijo y el motivo de nuestra separación”. ¿Cuánto averiguaremos de Gabriel? ¿estará Andrés un paso más cerca de desenmascararle?

Todo esto y mucho más la próxima semana en Sueños de libertad, y puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.