Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna se enterará del embarazo de Gema

Luis le confesará a su madre el embarazo de Gema, ¿ayudará a la situación que lo sepa la matriarca?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Luis le contará a Digna que Gema está embarazada. ¡Y ella no dará crédito! Así, Joaquín hablará con su madre para decirle entre lágrimas el miedo que tiene de perder a Gema. “La realidad es que mi mujer puede morirse en el parto”, le ha dicho completamente roto.

Además, Doña Clara hablará con Marta de la Reina, “me gusta ver que te has recompuesto, solo hace falta verte la mirada”.

Por otra parte, Cloe le dará las gracias a Marta por no juzgarla por ser como es. Por su orientación sexual. ¿Cómo iba a hacerlo?

A su vez, Mari Paz le cuenta a Claudia muy triste como “las cotillas de la Casa Cuna” no paran de hablar mal de ella y decir que no trata bien a los niños.

Por último, Delia le pedirá de nuevo a Gabriel hacer las paces siendo consciente que es “la única persona a la que he decepcionado”. También, Delia les dará las gracias a los de la Reina por haberla acogido tan bien. “Creo que les debo una explicación sobre el comportamiento de mi hijo y el motivo de nuestra separación”. ¿Cuánto averiguaremos de Gabriel? ¿estará Andrés un paso más cerca de desenmascararle?

Todo esto y mucho más la próxima semana en Sueños de libertad, y puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.

Series

Capítulo 454 de Sueños de libertad; 10 de diciembre: Begoña le pide a Luz que no la deje sola

Capítulo 454 de Sueños de libertad; 10 de diciembre: Begoña le pide a Luz que no la deje sola

Damián confiesa de nuevo su amor a Digna... ¡y se dan un tierno beso!

Damián confiesa de nuevo su amor a Digna... ¡y se dan un tierno beso!

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante
Capítulo 454

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”
Capítulo 454

Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”
Capítulo 454

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

De la Reina se ha desahogado con la sevillana y le ha confesado que el recuerdo de Fina aun le pesa, pero una ilusión hacia Cloe se está despertando.

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada
Marinero gallego

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

El actor da vida a un personaje que pondrá patas arriba la vida de clara, la encantadora y supuesta hija de Renata.

Ya es oficial: así se llamará el hijo de Naz y Evren tras una revelación inesperada

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa

