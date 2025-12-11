Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Carmen se desahogará con Claudia. Le contará a su amiga las atenciones de David y le confesará que cada vez se siente más a gusto con su ex y no tanto con Tasio ya que los problemas con su marido continúan. Claudia le adevtirá a la joven que no se equivoque con el chico. ¿Qué pasará?

Gema y Joaquín seguirán con opiniones opuestas sobre la idea de seguir adelante o no con el embarazo. Gema está dispuesta a seguir adelante, pero Joaquí no. Tiene claro que no quiere perder a su mujer, aunque para ellos tenga que renunciar a su hijo.

Manuela le dirá a su sobrina Claudia que se sigue sain fiar de Maripaz mientras doña Clara vuelve a Toledo.

Por otro lado, Gabriel le agradecerá a Delia que se pusiera de su parte y ella no podrá ocultar su felicidad de haber hecho las paces con su madre.

Mientras, Andrés le pedirá explicaciones a Delia por haber mentido ante su familia. Sin embargo, ella le dirá que se ha sentido manipulado por él. Cree que solo fue a buscarla a Tenerife porque está perdidamente enamorado de Begoña.

