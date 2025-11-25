“Mi objetivo es quitarle la fábrica a la familia” le dice Gabriel a María

María ha sido clara. Cree que el plan con Gabriel solo le beneficia a él. Y es que ella se atreve a insinuar que Gabriel podría estar empezando a sentir algo por Begoña. El De la Reina contesta tajante “Lo único que me importa de Begoña es que lleva a mi hijo dentro”.

Lo único que une a ambos es ese dichoso plan. “Mi objetivo es quitarle la fábrica a la familia”, continúa el ya marido de Begoña. Es entonces, cuando María se impacienta. Siente que esta poniendo todo de su parte pero que no está obteniendo absolutamente nada.

“Por no tener, no tengo ni a Andrés” comenta. El director de Perfumerías Brossard de la Reina, es aún más claro “el problema no es el plan, el problema eres tú”. Él cree que lo que no la deja avanzar es que sigue amando a Andrés y le propone olvidarle.

A él le da exactamente igual los sentimientos de María, pero esa “debilidad” es algo que puede pasarles factura a los dos, comenta. ¿Conseguirá María algún día olvidarse del De la Reina?