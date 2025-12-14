Mejores momentos | Capítulo 3
Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?
La mujer de Domingo intenta hacerle ver a su hija biológica que Punta do Bico tiene muchas cosas buenas que todavía desconoce.
Publicidad
Catalina no consigue encontrar su sitio en Punta do Bico. No le gusta el lugar, ni la gente y solo desea regresar a Cuba. Echa de menos la vida llena de lujos que siempre le ha dado su padre y a su amado José.
Renata la pilla llorando en su habitación y no puede evitar acercarse a ella. A veces desearía contarle que es su madre biológica y que la cambió por Clara al nacer, pero sabe que eso lo estropearía todo.
“No sé lo que es vivir en otro país o cambiar de casa, pero Punta do Bico tiene cosas buenas”, intenta consolar Renata a la joven. Ella le habla del monte, de la ría, de las castañas, pero eso no parece convencer a la joven.
Más Noticias
Renata siente el impulso de acariciar el pelo de su hija cuando se pega a la cama para seguir llorando, pero, antes de hacerlo, ella la corta con un, “¿te vas?”. ¿Se atreverá algún día Renata a contarle la verdad? ¡No te pierdas el tercer capítulo de Las hijas de la criada!
Publicidad