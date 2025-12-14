Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 3

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?

La mujer de Domingo intenta hacerle ver a su hija biológica que Punta do Bico tiene muchas cosas buenas que todavía desconoce.

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Catalina no consigue encontrar su sitio en Punta do Bico. No le gusta el lugar, ni la gente y solo desea regresar a Cuba. Echa de menos la vida llena de lujos que siempre le ha dado su padre y a su amado José.

Renata la pilla llorando en su habitación y no puede evitar acercarse a ella. A veces desearía contarle que es su madre biológica y que la cambió por Clara al nacer, pero sabe que eso lo estropearía todo.

“No sé lo que es vivir en otro país o cambiar de casa, pero Punta do Bico tiene cosas buenas”, intenta consolar Renata a la joven. Ella le habla del monte, de la ría, de las castañas, pero eso no parece convencer a la joven.

Renata siente el impulso de acariciar el pelo de su hija cuando se pega a la cama para seguir llorando, pero, antes de hacerlo, ella la corta con un, “¿te vas?”. ¿Se atreverá algún día Renata a contarle la verdad? ¡No te pierdas el tercer capítulo de Las hijas de la criada!

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

El destino se abre paso en el pazo: Inés y Clara se acercan sin saber la verdad que las une

El destino se abre paso en el pazo: Inés y Clara se acercan sin saber la verdad que las une

“¿Quién te metió eso en la cabeza?”: Celso invita a Clara a perseguir sus sueños en su primera cita
Mejores momentos | Capítulo 3

“¿Quién te metió eso en la cabeza?”: Celso invita a Clara a perseguir sus sueños en su primera cita

María y Gabriel en el Capítulo 459 de Sueños de libertad
Semana del 15 al 19 de diciembre

Avance semanal de Sueños de libertad: María y Gabriel se acercan peligrosamente

Saúl
El jueves en Antena 3

En los próximos capítulos de La Encrucijada: Saúl hará creer que Mónica está secuestrada

El exconvicto necesita dinero cuanto antes para huir antes de que descubran que ha matado a su hermana.

Seyran
Avance

Akin entrega a Seyran a su madre para que comience su cruel venganza: esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida

Seyran y Elle llegan al lugar donde Mezide planea ajustar cuentas y nada será igual después de esta noche.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe otra vez a punto de besarse

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, otra vez a punto de besarse

César

¡Qué tensión! Fuego cruzado entre César y Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez, sobre la trama de Begoña y Gabriel en Sueños de libertad: "La que se nos viene"

Publicidad