Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 455

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

La complicidad entre la expareja crece por momentos. ¿Qué pensará Tasio de todo esto?

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

Publicidad

David ha preparado a Carmen su plato favorito dejando a la mujer de Tasio sin palabras.

Después, la expareja ha echado la vista atrás y David le ha confesado a la sevillana que, a veces, se pregunta qué hubiese pasado entre ambos si no el joven no se hubiese marchado a Galicia. Carmen le ha respondido muy segura “pues que nos hubiésemos casado”.

Así, ambos han empezado a imaginar con cariño la vida que habrían llevado: la casa que hubieran comprado, los hijos que hubiesen tenido... Es entonces cuando David le ha limpiado algo en la comisura del labio a Carmen y ella se ha puesto algo nerviosa.

Carmen le ha dado las gracias por el detalle y se ha ido rápidamente. “Perdona David pero es que tengo que volver a la tienda”, le ha dicho un poco a modo de excusa. ¿Le habrá removido demasiado el pensar la vida que pudo haber llevado junto a David? ¿hubiese sido mejor que la que lleva ahora con Tasio? Y es que recordemos que la pareja no está atravesando precisamente su mejor momento. ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

Así reaccionan los actores

“Es una amenaza”: así reaccionarán los vecinos de Punta do Bico al regreso de los Valdés Lazariego

“Quiero saber qué chantaje te está haciendo”: Amanda se planta ante Octavio para detener a Saúl, esta noche en La Encrucijada

“Quiero saber qué chantaje te está haciendo”: Amanda se planta ante Octavio para detener a Saúl, esta noche en La Encrucijada

Evren arrincona a Uras en su despacho y lo obliga a enfrentarse a sí mismo: “No eres víctima de nada”
Una lección brutal

Evren arrincona a Uras en su despacho y lo obliga a enfrentarse a sí mismo: “No eres víctima de nada”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna se enterará del embarazo de Gema
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna se enterará del embarazo de Gema

Capítulo 454 de Sueños de libertad; 10 de diciembre: Begoña le pide a Luz que no la deje sola
Resumen

Capítulo 454 de Sueños de libertad; 10 de diciembre: Begoña le pide a Luz que no la deje sola

La enfermera tiene miedo de haberse vuelto a equivocar, una vez más, en su matrimonio.

Damián confiesa de nuevo su amor a Digna... ¡y se dan un tierno beso!
Capítulo 454

Damián confiesa de nuevo su amor a Digna... ¡y se dan un tierno beso!

“Vivamos lo que nos queda de vida juntos”, le ha dicho el patriarca para sellar su reconciliación.

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”

Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

Publicidad