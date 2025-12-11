Capítulo 455
David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación
La complicidad entre la expareja crece por momentos. ¿Qué pensará Tasio de todo esto?
David ha preparado a Carmen su plato favorito dejando a la mujer de Tasio sin palabras.
Después, la expareja ha echado la vista atrás y David le ha confesado a la sevillana que, a veces, se pregunta qué hubiese pasado entre ambos si no el joven no se hubiese marchado a Galicia. Carmen le ha respondido muy segura “pues que nos hubiésemos casado”.
Así, ambos han empezado a imaginar con cariño la vida que habrían llevado: la casa que hubieran comprado, los hijos que hubiesen tenido... Es entonces cuando David le ha limpiado algo en la comisura del labio a Carmen y ella se ha puesto algo nerviosa.
Carmen le ha dado las gracias por el detalle y se ha ido rápidamente. “Perdona David pero es que tengo que volver a la tienda”, le ha dicho un poco a modo de excusa. ¿Le habrá removido demasiado el pensar la vida que pudo haber llevado junto a David? ¿hubiese sido mejor que la que lleva ahora con Tasio? Y es que recordemos que la pareja no está atravesando precisamente su mejor momento. ¿Qué pasará?
