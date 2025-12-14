Antena3
El destino se abre paso en el pazo: Inés y Clara se acercan sin saber la verdad que las une

La joven busca respuestas sobre el amor, e Inés se las da sin imaginar que está aconsejando a la hija que le arrebataron al nacer.

Clara ha entrado en el salón del pazo con el libro que había leído entre las manos. Inés, que estaba allí, se ha alegrado de verla y le ha agradecido que se lo devolviera. También le ha recordado que no hace falta pedir permiso para entrar ni llamarla doña.

Con la timidez de una muchacha que quiere aprender, la joven se ha sentado a su lado. Inés le ha preguntado si quería que le recomendara otra novela, pero la respuesta la ha sorprendido: quiere entender más sobre la vida y sobre sí misma. “¿Cómo se sabe si es amor?”, le ha preguntado.

En ese momento, la charla se ha vuelto más íntima. La señora le ha contado cómo conoció a Gustavo, y le ha dado un consejo que la joven ha escuchado con el corazón: el amor puede con los obstáculos, pero hay que cuidarlo para que no se marchite.

Clara la ha mirado con admiración, e Inés ha prometido buscarle un libro especial. Ninguna imagina que, hace diecisiete años, Renata, una de las criadas del pazo, cambió a su hija por la de la señora.

Renata había tenido una relación secreta con Gustavo. Él nunca quiso hacerse cargo de la niña cuando supo del embarazo, y ella juró que su hija no viviría en la miseria. Cuando ambas mujeres dieron a luz el mismo día, Renata intercambió a las recién nacidas.

Desde entonces, las vidas de las dos familias se entrelazan sin saberlo. Mientras Clara muestra la sensibilidad y la inteligencia que siempre caracterizaron a Inés, Catalina, criada entre lujos, solo se preocupa por joyas y vestidos, sin imaginar que vive una vida que no le pertenece.

