En los próximos capítulos de La Encrucijada: Saúl hará creer que Mónica está secuestrada

El exconvicto necesita dinero cuanto antes para huir antes de que descubran que ha matado a su hermana.

  • [[LINK:INTERNO|||Article|||693a9e01b2fc620007367ec5|||Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl ]]

Nando es consciente de que se ha metido en un problema muy gordo al convertirse en el cómplice de Saúl en el asesinato de Mónica. Por ahora nadie sospecha lo que le ha ocurrido a la mujer de Octavio, pero la preocupación por ella irá en aumento a medida que pasen los días sin dar señales de vida.

Como necesita huir del país antes de que se descubra la verdad, Saúl le hará creer a Octavio, con la ayuda de Nando, que Mónica está secuestrada. Pedirá 2 millones de euros por su rescate. ¿Saldrá bien su plan?

Por otro lado, la culpa invadirá cada vez más a Amanda por ocultar que su padre mató a Emilio y se sincerará con Sara. Tanto la joven como su madre tomarán una decisión que marcará sus vidas.

Además, a pesar de seguir enamorado de Julia, David se volcará con Patricia y querrá acompañarla en la recta final de su embarazo. ¿Habrá posibilidades de una reconciliación entre ellos? No te pierdas, el próximo jueves, dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si no puedes esperar… ¡adelántate en atresplayer!

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Akin entrega a Seyran a su madre para que comience su cruel venganza: esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe otra vez a punto de besarse

A las 22.50 horas

¡Qué tensión! Fuego cruzado entre César y Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Natalia Sánchez, sobre la trama de Begoña y Gabriel en Sueños de libertad: "La que se nos viene"

Despedimos a Mónica: una mujer fuerte, pasional y valiente que dio su vida por Octavio

La mujer del empresario ha muerto asesinada a manos de su hermano intentando acabar con el sufrimiento de su marido y de Amanda

Capítulo 456 de Sueños de libertad; 12 de diciembre: Gema, decidida a seguir adelante con el embarazo
A pesar de que pueda costarle la vida, tiene claro que no quiere abortar.

Andrés, incapaz de convencer a Delia de las mentiras de su hijo... ¡la ha manipulado a ella también!

Joaquín teme la actitud de Gema ante el embarazo: “Para mí es más importante tu vida”

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

