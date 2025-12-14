En los próximos capítulos de La Encrucijada: Saúl hará creer que Mónica está secuestrada

Nando es consciente de que se ha metido en un problema muy gordo al convertirse en el cómplice de Saúl en el asesinato de Mónica. Por ahora nadie sospecha lo que le ha ocurrido a la mujer de Octavio, pero la preocupación por ella irá en aumento a medida que pasen los días sin dar señales de vida.

Como necesita huir del país antes de que se descubra la verdad, Saúl le hará creer a Octavio, con la ayuda de Nando, que Mónica está secuestrada. Pedirá 2 millones de euros por su rescate. ¿Saldrá bien su plan?

Por otro lado, la culpa invadirá cada vez más a Amanda por ocultar que su padre mató a Emilio y se sincerará con Sara. Tanto la joven como su madre tomarán una decisión que marcará sus vidas.

Además, a pesar de seguir enamorado de Julia, David se volcará con Patricia y querrá acompañarla en la recta final de su embarazo. ¿Habrá posibilidades de una reconciliación entre ellos?