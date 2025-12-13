¡Qué tensión! Fuego cruzado entre César y Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

En los próximos capítulos de La Encrucijada, Saúl está decidido a recuperar el control. César consiguió colarse en su alojamiento y robarle el portátil donde guarda el vídeo en el que se ve a Octavio matando a Emilio por accidente.

Con esta grabación, Saúl podía chantajear a Octavio primero, y a Amanda después, pero ahora es el mexicano quien tiene la sartén agarrada por el mango. Saúl va a casa de César, siempre con Nando a su lado, y no dudan ni un segundo: Saúl saca una pistola y apunta al mexicano, pidiéndole que le devuelva el portátil.

Pero César, que ya se las veía venir, prepara una encerrona con Kevin por un lado y con Humberto por otro, acorralando a Saúl y a Nando. ¡Fuego cruzado en la casa de César! ¿Qué pasará?