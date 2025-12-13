Antena3
A las 22.50 horas

¡Qué tensión! Fuego cruzado entre César y Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Saúl va a casa de César para llevarse el portátil por las buenas o por las malas, y el mexicano responde con Humberto... ¡y un rifle!

César

Julián López
Publicado:

En los próximos capítulos de La Encrucijada, Saúl está decidido a recuperar el control. César consiguió colarse en su alojamiento y robarle el portátil donde guarda el vídeo en el que se ve a Octavio matando a Emilio por accidente.

Con esta grabación, Saúl podía chantajear a Octavio primero, y a Amanda después, pero ahora es el mexicano quien tiene la sartén agarrada por el mango. Saúl va a casa de César, siempre con Nando a su lado, y no dudan ni un segundo: Saúl saca una pistola y apunta al mexicano, pidiéndole que le devuelva el portátil.

Pero César, que ya se las veía venir, prepara una encerrona con Kevin por un lado y con Humberto por otro, acorralando a Saúl y a Nando. ¡Fuego cruzado en la casa de César! ¿Qué pasará? El jueves, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

“Mi relación con él empeoró hasta tal punto de separarnos completamente”, le cuenta a Andrés y es que su hijo la culpó de que su padre muriese solo. Delia le confiesa a Andrés que no cree que vuelvan a verse porque cada vez ella está más enferma y teme moriste sin volver a ver a su hijo.

Sara ata cabos al recordar una conversación con su padre: “La culpa de todo es de Saúl”

César

