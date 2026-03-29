Avance semanal de Sueños de libertad: Luz dice adiós a Toledo mientras que un inesperado reencuentro amenaza con cambiarlo todo

¡La próxima semana de Sueños de libertad va a ser muy intensa!

Paula vivirá uno de los momentos más incómodos cuando su novio llegue a Toledo con una propuesta de matrimonio. ¿Aceptará la joven ser la mujer de Ángel? ¿Cómo reaccionará Tasio cuando se entere?

Por otro lado, el artículo manipulado de Gabriel sobre Damián decepcionará a Julia, que le pedirá explicaciones a su abuelo mientras que Begoña le reprochará a su marido esta jugada sucia.

Julia en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, Beatriz descubrirá que el matrimonio de Gabriel y Begoña no es tan perfecto como creía mientras que Nieves le confesará a su hija que su padre le fue infiel. ¿Cómo reaccionará la pequeña de los Salazar tras esta impactante noticia?

En otro orden de cosas, la serie más vista de la televisión vivirá uno de sus momentos más emotivos con la despedida de Luz, que dirá adiós a Toledo tras cumplir la última voluntad de su padre. La doctora Borrell se despedirá de la familia que ha construido en sus dos años como médica del dispensario.

Luz en Sueños de libertad | Antena 3

Mientras tanto, Valentina le confesará a Andrés el verdadero motivo de su distanciamiento y se abrirá en canal para contarle el secreto que la llevó hasta Toledo. ¿Servirá esta confesión para acortar distancias entre los jóvenes?

Valentina en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Finalmente, la inesperada llegada de Pelayo pondrá patas arriba la casa De la Reina y la vida de Marta. ¿Cómo reaccionará la hija de Damián cuando se reencuentre con su marido?

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