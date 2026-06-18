Begoña reprocha a Gabriel su foto con Beatriz… ¡y él ordena despedirla!: “Tienes celos”

La foto familiar que se hicieron Beatriz y Gabriel en el parque está dando mucho de qué hablar. La niñera no ha dudado en enseñársela a Begoña, pero argumentando que fue casual y que no supieron decir que no al fotógrafo.

No obstante, a Begoña no le ha hecho gracia esta estampa y ha decidido enfrentarse a Gabriel recordándole el trato que hicieron: mantener la compostura dentro y fuera del matrimonio: “No espero que me repetes a mí, pero que sí respetes a mis hijos”.

“No te aproveches de una buena mujer, como Antonia”: Además, la enfermera le ha pedido que no se acerque a Antonia, pues teme que la niñera se vea seducida por el director y le haga daño. ¡Begoña no sabe toda la verdad sobre su marido y "Antonia"!

Sin embargo, Gabriel ha respondido a su esposa de forma fulminante: “Despídela”. El director de la fábrica le ha dejado claro que él nunca la quiso en casa y que nadie mejor que su madre podrá cuidar de sus hijos.

Además, le ha lanzado una grave acusación que ha dejado sin palabras a Begoña: “Algo me dice que más que recelos, tienes celos”. La enfermera lo ha negado por completo y se ha marchado del despacho.

¿Será cierto lo que dice Gabriel y Begoña está celosa? ¿Descubrirá algún día el secreto que ocultan el director y la niñera?

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