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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, atormentado por el fantasma de Antoine Brossard

En la colonia se preparan para organizar un homenaje al señor Brossard y Tasio no puede evitar sentirse culpable de su muerte.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, atormentado por el fantasma de Antoine Brossard

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tras haber pasado la noche juntos, Tasio tiene miedo de que haya sido una despedida y que Paula se marche con doña Clara por Europa… ¿qué decisión tomará la joven?

Además, Marta recibirá una llamada de doña Clara: esa misma tarde es la lectura del testamento de Pelayo y quiere que ella esté presente.

Damián quiere encargar a Bianca un regalo especial para Digna, aunque la argentina rechaza: debe centrarse en su exposición.

Por otro lado, Andrés informará a su familia que Hugo Brossard ha frenado la formulación de perfumes mientras todo en la colonia se preparan para el homenaje a Antoine Brossard.

Gabriel le encargará a Tasio la placa conmemorativa y el recuerdo de su muerte no parará de atormentarle.

El señor Brossard murió de un ataque al corazón, pero fue Tasio quien le robó sus pastillas por lo que a lo mejor su muerte podría haberse evitado. ¿Contará el joven De la Reina lo que pasó en realidad?

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