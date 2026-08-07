Paula rechaza la propuesta de Doña Clara y se queda en Toledo para estar junto a Tasio: “No voy a cambiar de opinión”

¡Paula ya ha tomado una decisión sobre la oferta de doña Clara de viajar con ella por Europa!

Desde el momento que la madre de Pelayo le propuso ser su asistente personal durante su viaje, a la nueva dependienta le entraron dudas y Tasio se las ha despejado todas.

La joven, tras vivir una noche de pasión le ha prometido a Tasio quedarse en Toledo cerquita de él y después le ha comunicado a doña Clara su decisión de quedarse en la colonia: “No voy a cambiar de opinión”.

La madre de Pelayo, consciente de que lo hace para seguir cerca del hijo de Damián ha tratado, sin éxito, convencerla de dar marcha atrás y unirse a ella. ¡Pero Paula le ha dejado claro que la decisión ya está tomada!

Finalmente, Valentina se ha quedado sin palabras al conocer que Paula ha rechazado semejante oferta y no ha dudado en reprocharle que lo hace por Tasio. ¿Se arrepentirá la joven de su decisión?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas