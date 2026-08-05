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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina toma una decisión sobre la propuesta de Bianca

La fotógrafa decide el rumbo de su carrera profesional cuando vuelve a quedar con la argentina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina toma una decisión sobre la propuesta de Bianca

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Marisol se despedirá de Toledo! La joven pondrá rumbo a Tarragona, no sin antes confesar a Pablo que Damián impidió que pusiera fin a todo y… ¡le animará a reconciliarse con él! ¿Cómo reaccionará el director financiero ante esta noticia?

Mientras, Paula continuará indecisa sobre si aceptar el viaje por Europa como asistenta personal de Doña Clara. Tasio, en cambio, no dudará en acercarse a la joven para conocer su decisión. ¿Podrá convencerla de que no se vaya?

Quien sí tomará una decisión sobre su futuro laboral será Digna. La fotógrafa se reunirá con Bianca para comunicarle si aceptará su oferta de trabajo o si la rechazará. ¿Cuál será su veredicto?

En otro orden de cosas, Valentina decidirá enfrentarse a su pasado y dar una segunda oportunidad a su historia de amor con Andrés. ¡El hijo de Damián no dudará en aceptarlo!

Además, Miguel le confesará a Claudia que… ¡está dividido entre la cabeza y el corazón! El doctor Salazar no podrá negar sus sentimientos hacia la joven, pero seguirá empeñado en que jamás entenderá el amor.

Finalmente, Andrés tomará una drástica decisión que podrá salvar el prestigio de la perfumería a la vez que pondrá contra las cuerdas a Gabriel. ¿De qué será capaz el hijo de Damián por su familia?

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