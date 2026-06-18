Fina se despide de la casa familiar con unas emotivas palabras a Damián: “Gracias por haber dejado que fuera quien soy”

Fina se instaló en la casa de los De la Reina tras su llegada a Toledo; sin embargo, la joven ha decidido que es el momento de comenzar a vivir en una casa que ha alquilado en el centro y que ha supuesto muchos quebraderos de cabeza para las #Mafin.

Damián se ha encontrado a las jóvenes cuando se estaban despidiendo y ha aprovechado la ocasión para darle, también, un emotivo adiós: “Estas paredes te han visto crecer y convertirte en una mujer independiente”.

El padre de los De la Reina ha aprovechado la ocasión para recordar a Isidro: “Si tu padre pudiera verte, estaría tan orgulloso de ti” han sido las palabras que más han emocionado a la fotógrafa.

Sin embargo, esta emotiva conversación ha dado paso a otra en la que Damián le ha prometido no contar nada de su pasado con Santiago y Pelayo: “Guardaré tu secreto hasta la tumba”.

Además, el fundador de la perfumería ha confesado que se lamenta por no haber podido protegerla: “Quizá la culpa fue mía, se lo prometí a tu padre”, se ha disculpado.

No obstante, Fina le ha dejado claro que ella solo puede tener palabras de agradecimiento hacia los De la Reina: “Gracias por haber dejado que fuera quien realmente soy”.

Finalmente, Damián y Fina han sellado esta emotiva despedida con un tierno abrazo. ¡Que palabras tan emotivas le ha dedicado el fundador de la perfumera!

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