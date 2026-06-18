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Capítulo 585

Fina se despide de la casa familiar con unas emotivas palabras a Damián: “Gracias por haber dejado que fuera quien soy”

La fotógrafa ha encontrado un piso en el centro de Toledo en el que poder ser una mujer más independiente.

Fina se despide de la casa familiar con unas emotivas palabras a Damián

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Fina se instaló en la casa de los De la Reina tras su llegada a Toledo; sin embargo, la joven ha decidido que es el momento de comenzar a vivir en una casa que ha alquilado en el centro y que ha supuesto muchos quebraderos de cabeza para las #Mafin.

Damián se ha encontrado a las jóvenes cuando se estaban despidiendo y ha aprovechado la ocasión para darle, también, un emotivo adiós: “Estas paredes te han visto crecer y convertirte en una mujer independiente”.

El padre de los De la Reina ha aprovechado la ocasión para recordar a Isidro: “Si tu padre pudiera verte, estaría tan orgulloso de ti” han sido las palabras que más han emocionado a la fotógrafa.

Sin embargo, esta emotiva conversación ha dado paso a otra en la que Damián le ha prometido no contar nada de su pasado con Santiago y Pelayo: “Guardaré tu secreto hasta la tumba”.

Además, el fundador de la perfumería ha confesado que se lamenta por no haber podido protegerla: “Quizá la culpa fue mía, se lo prometí a tu padre”, se ha disculpado.

No obstante, Fina le ha dejado claro que ella solo puede tener palabras de agradecimiento hacia los De la Reina: “Gracias por haber dejado que fuera quien realmente soy”.

Finalmente, Damián y Fina han sellado esta emotiva despedida con un tierno abrazo. ¡Que palabras tan emotivas le ha dedicado el fundador de la perfumera!

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