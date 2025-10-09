Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 411

Cristina y José mantienen su primera conversación padre e hija

Desde que se han reencontrado como padre e hija ambos han decidido intentar conocerse mejor.

cRISTINA jOSE

Cristina ha tenido su primera conversación con José sabiendo que era "su padre" y no el portero al que ha conocido durante toda su vida. Ambos han compartido confesiones, gustos y aficiones... ¡se están conociendo poco a poco algo más!

Los dos han comentado anécdotas del pasado, y él, le ha explicado cómo estuvo de pendiente de ella, y como llevaba a cabo pequeños actos para estar "cerca de ella".

"Desde mi portería, tuve la suerte de verte crecer día a día"; ha dicho José con los ojos entre lágrimas.

Ambos se han dado un reconfortante abrazo... ¡Están empezando a recuperar el tiempo que les robó don Pedro!

También le ha conocido Luis, y José se ha deshecho en halagos a su hija delante de él.

