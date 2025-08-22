Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 377

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Ambas reciben cartas de Pepe, que sirven para confirmar que él sí quería casarse con Irene y fue Pedro quien le amenazó para que no lo hiciera.

Hannah Cordero
Publicado:

Irene ha echado por tierra todas las dudas sobre lo sucedido en el pasado, tras recibir un sobre con unos anillos. “Son las alianzas que tu padre compro para nuestra boda”, le ha confesado a Cristina.

Cristina, algo desconcertada, le ha contado que ella también ha recibido un misterioso sobre con dinero.

“Ha sido él”, ha asegurado Irene, al reconocer la letra de José. “Esto demuestra que quería casarse conmigo”, ha añadido emocionada.

La confesión de Damián resuena en la memoria de Irene con más fuerza que nunca: don Pedro chantajeó a José para que desapareciera de la vida de Irene. “Mi hermano os robó la vida que nos pertenecía a los tres”, ha dicho rota, entre lágrimas.

¿Conseguirá don Pedro que algún día le llegue a perdonar?

Series

