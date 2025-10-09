Irene y José tienen un acercamiento años después: "Ni un día he dejado de pensar en vosotras"

Irene ha tenido una profunda conversación con José.

Tantos años después y ha sido el primer momento en el que han podido verse y hablar tranquilamente de todo lo que les ha pasado en estos últimos treinta años.

Los dos se lamentan el tiempo que les ha robado Pedro, y de hecho, están muy orgullosos de la chica en la que se ha convertido Cristina. José se ha interesado por cómo se acercó a ella Irene y cómo le dijo que era su madre biológica.

José se ha acercado a Irene para oler un perfumen que ha creado Cristina... ¡Hay fuego aun entre estos dos! ¿Se darán en algún momento una oportunidad?