Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 411

Irene y José tienen un acercamiento años después: "Ni un día he dejado de pensar en vosotras"

Ambos se reencuentran y charlan sobre cómo han ido sus vidas durante estos años y cómo se enteró Irene de que Cristina era su hija.

Irene José

Publicidad

Irene ha tenido una profunda conversación con José.

Tantos años después y ha sido el primer momento en el que han podido verse y hablar tranquilamente de todo lo que les ha pasado en estos últimos treinta años.

Los dos se lamentan el tiempo que les ha robado Pedro, y de hecho, están muy orgullosos de la chica en la que se ha convertido Cristina. José se ha interesado por cómo se acercó a ella Irene y cómo le dijo que era su madre biológica.

José se ha acercado a Irene para oler un perfumen que ha creado Cristina... ¡Hay fuego aun entre estos dos! ¿Se darán en algún momento una oportunidad?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

María

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María se enterará del embarazo de Begoña

bEGOÑA

Capítulo 411 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel se arrepiente y le ruega a Begoña una oportunidad

Andrés

Andrés recibe una carta de Enriqueta confirmando... ¡que Gabriel chantajeó a Remedios!

Gabriel y Begoña
Capítulo 411

Gabriel quiere tener el bebé junto a Begoña y ella acepta: "Me desviviré porque seamos felices los tres"

Irene José
Capítulo 411

Irene y José tienen un acercamiento años después: "Ni un día he dejado de pensar en vosotras"

cRISTINA jOSE
Capítulo 411

Cristina y José mantienen su primera conversación padre e hija

Desde que se han reencontrado como padre e hija ambos han decidido intentar conocerse mejor.

"¡Traidora!": İfakat pierde el control, agrede a Suna e intenta echarla de la mansión
¡La mansión se tambalea!

"¡Traidora!": İfakat pierde el control, agrede a Suna e intenta echarla de la mansión

İfakat, culpando a Suna de la detención de Orhan, la ha atacado brutalmente. Pero Suna ya no está sola: Kaya ha salido en su defensa.

“No soy un asesino”: César, tentado de sacar su lado más oscuro, esta noche en La Encrucijada

“No soy un asesino”: César, tentado de sacar su lado más oscuro, esta noche en La Encrucijada

Gabriel

"¿Quieres casarte conmigo?" La próxima semana, una respuesta lo cambiará todo en Sueños de libertad

Umay se marcha de casa tras la traición de Parla

La mentira que ha provocado la huida de Umay: Parla le oculta su cita con Cem y la deja destrozada

Publicidad