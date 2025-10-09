Antena 3 LogoAntena3
¿Volverá a casa?

La mentira que ha provocado la huida de Umay: Parla le oculta su cita con Cem y la deja destrozada

Umay ha descubierto que no puede confiar ni en su propia hermana, Parla, quien le ha mentido sobre su encuentro secreto con Cem.

Umay se marcha de casa tras la traición de Parla

Sabiendo que su hermana Parla se ha visto en secreto con Cem, Umay ha decidido ponerle una trampa para descubrir la verdad. En una conversación aparentemente normal, le ha pedido a su hermana que le pregunte a Evren si sabe algo de Cem, dándole la oportunidad perfecta para que confesara.

Pero Parla ha caído de lleno en la trampa y ha traicionado la confianza de su hermana de la peor manera. No solo le ha ocultado que ya lo ha visto, sino que le ha dado un consejo que ha destrozado a Umay por dentro: “Mira, yo creo que si hubiese vuelto te habría enviado un mensaje... Quizá sea el momento de pasar página”.

Umay, fingiendo que no sabía nada, ha seguido adelante con la farsa. Tras recibir unas falsas palabras de consuelo de su hermana, le ha dicho: “Somos hermanas. Sería estúpido pensar que actuarías a mis espaldas”.

Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Al confirmar que no podía confiar ni en su propia hermana, Umay ha tomado la decisión de marcharse de casa. ¿Qué pasará ahora? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Renacer.

