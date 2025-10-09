“No soy un asesino”: César, tentado de sacar su lado más oscuro, esta noche en La Encrucijada

Esta noche, la tensión aumenta en La Encrucijada con dos capítulos que nos van a cortar la respiración nada más comenzar.

César está dispuesto a cualquier cosa con tal de ver a Octavio entre rejas, y tras confirmarse que su padre fue realmente asesinado, no pierde el tiempo y va a por Octavio, ¡y le apunta con una escopeta! ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por vengar a su padre?

Las investigaciones continúan, y los resultados arrojan que el arma que se usó para matar a Roberto Hurtado es la misma que acabó con la vida del directos del orfanato. Álvaro, atento a este detalle, señala que esta prueba apunta claramente a Saúl Garza como el asesino de ambos homicidios, desviando la atención de Octavio.

Además, Saúl visita a César para decirle que, si quiere que se haga justicia, tendrá que hacerla por su mano... y él se ofrece a ayudarle. “No soy un asesino”, le dice el mexicano, consciente de que las cosas se van a poner muy serias para derrotar a Octavio.

