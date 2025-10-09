Avance | Capítulo 31
“No soy un asesino”: César, tentado de sacar su lado más oscuro, esta noche en La Encrucijada
La noticia de que su padre fue asesinado desata un torbellino de emociones en César, y estará muy tentado de tomarse la justicia por su mano, esta noche en dos nuevos capitulazos de La Encrucijada.
Esta noche, la tensión aumenta en La Encrucijada con dos capítulos que nos van a cortar la respiración nada más comenzar.
César está dispuesto a cualquier cosa con tal de ver a Octavio entre rejas, y tras confirmarse que su padre fue realmente asesinado, no pierde el tiempo y va a por Octavio, ¡y le apunta con una escopeta! ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por vengar a su padre?
Las investigaciones continúan, y los resultados arrojan que el arma que se usó para matar a Roberto Hurtado es la misma que acabó con la vida del directos del orfanato. Álvaro, atento a este detalle, señala que esta prueba apunta claramente a Saúl Garza como el asesino de ambos homicidios, desviando la atención de Octavio.
Además, Saúl visita a César para decirle que, si quiere que se haga justicia, tendrá que hacerla por su mano... y él se ofrece a ayudarle. “No soy un asesino”, le dice el mexicano, consciente de que las cosas se van a poner muy serias para derrotar a Octavio.
