“No soy un asesino”: César, tentado de sacar su lado más oscuro, esta noche en La Encrucijada

La noticia de que su padre fue asesinado desata un torbellino de emociones en César, y estará muy tentado de tomarse la justicia por su mano, esta noche en dos nuevos capitulazos de La Encrucijada.

Julián López
Publicado:

Esta noche, la tensión aumenta en La Encrucijada con dos capítulos que nos van a cortar la respiración nada más comenzar.

César está dispuesto a cualquier cosa con tal de ver a Octavio entre rejas, y tras confirmarse que su padre fue realmente asesinado, no pierde el tiempo y va a por Octavio, ¡y le apunta con una escopeta! ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por vengar a su padre?

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

Las investigaciones continúan, y los resultados arrojan que el arma que se usó para matar a Roberto Hurtado es la misma que acabó con la vida del directos del orfanato. Álvaro, atento a este detalle, señala que esta prueba apunta claramente a Saúl Garza como el asesino de ambos homicidios, desviando la atención de Octavio.

Además, Saúl visita a César para decirle que, si quiere que se haga justicia, tendrá que hacerla por su mano... y él se ofrece a ayudarle. “No soy un asesino”, le dice el mexicano, consciente de que las cosas se van a poner muy serias para derrotar a Octavio.

Esta noche, a las 22.50, tienes una cita con dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

Series

