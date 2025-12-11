Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto

La última conversación entre Cristina y Beltrán no fue precisamente buena. La joven se quedó muy asustada después de las amenazas del joven que insistía en volver con ella.

Sin embargo, todo cambia de un momento a otro cuando…¡la joven recibe una inesperada noticia!

Suena el teléfono y le comunican que… ¡Beltrán ha aparecido muerto! Parece que el joven se ha quitado la vida.

Cristina se queda en shock y, conmocionada, le cuenta a Luis la inesperada noticia.