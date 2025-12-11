Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”

Cloe le ha dado las gracias a Marta por no juzgarla por ser como es. Además, le ha confesado, “mi familia no ha entendido nunca mi manera de amar a mujeres y a hombres indistintamente”. Y esto a Marta de la Reina le ha impactado bastante. Allí no están acostumbrados a hablar tan abiertamente de sexualidad.

Cloe le ha preguntado indirectamente por ella. A lo que Marta le ha contestado “Digamos que yo también he contravenido algunas convenciones”. Pero ante la falta de concreción de la De la Reina, Cloe le ha asegurado “yo tampoco voy a juzgarte Marta”.

Así Marta le ha empezado a contar su historia “Cuando estaba casada con Jaime conocí a alguien especial”.Le contó que trató de apartarse de esa persona pero que ya era tarde porque ya se había enamorado.

También le relató como Jaime la perdonó pero, que a su vez, “esa persona especial” se fue, dejándola “rota en pedacitos”. Cloe la ha escuchado con cariño y atención. Y finalmente Marta le ha acabado reconociendo “todavía estoy recomponiéndome con ayuda del trabajo y centrándome en mi marido”.

Entonces Cloe le ha deseado que lo consiga…”si es eso lo que quieres, claro”. Y sí, Marta de la Reina le ha confirmado que es eso precisamente lo que quiere. Parece que las cartas están sobre la mesa, pero ¿es este el final de #Marloe? ¿se atreverá Marta a seguir su corazón?