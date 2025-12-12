Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 456

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

A su tía no le hace ninguna gracia la joven que ha contratado para la casa cuna, pero a Claudia le molestan sus advertencias.

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

Publicidad

En la tienda, Manuela ha tratado de avisar a Claudia de que no se confíe con Maripaz. Y es que ya lleva tiempo avisándola, pero nada, Claudia sigue convencida de que Mari Paz es buena niña.

Manuela le ha insistido en que ella “cala rápido a la gente” y le ha acabado diciendo, “esa zagala no es trigo limpio”. Además, le ha advertido de su mal carácter y de que si todas las compañeras de la Casa cuna no quieren estar con ella... ¡por algo será!

Pero Claudia ha seguido excusándola… ¡será que está insegura! Y así Manuela se lo ha vuelto a repetir. Quizá la que se está pasando de buena es su sobrina.

Pero Claudia no ha querido escucharla más, “¿usted se cree que soy una pánfila a la que la gente engaña por la calle?”, le ha dicho. Y Manuela, resignada y visiblemente preocupada, se ha ido de la tienda convencida de que el tiempo le dará la razón.

¿Cuánto tardará Claudia en abrir los ojos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

“Si no paras, yo tampoco”: Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

“Si no paras, yo tampoco”: Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”
Nuevo rico

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida
Avance

“Tú y yo dejaremos juntos esta vida”: Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”
Mejores momentos | Capítulo 50

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

La hija de Octavio ha sentido verdadero terror al ver que la locura del hermano de Mónica todavía no ha tocado techo.

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones
Mejores momentos | Capítulo 50

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

Álvaro se ha quedado de piedra cuando su madre le ha dicho que se plantea hacerle frente a Aparicio en las elecciones.

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Publicidad