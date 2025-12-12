Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

En la tienda, Manuela ha tratado de avisar a Claudia de que no se confíe con Maripaz. Y es que ya lleva tiempo avisándola, pero nada, Claudia sigue convencida de que Mari Paz es buena niña.

Manuela le ha insistido en que ella “cala rápido a la gente” y le ha acabado diciendo, “esa zagala no es trigo limpio”. Además, le ha advertido de su mal carácter y de que si todas las compañeras de la Casa cuna no quieren estar con ella... ¡por algo será!

Pero Claudia ha seguido excusándola… ¡será que está insegura! Y así Manuela se lo ha vuelto a repetir. Quizá la que se está pasando de buena es su sobrina.

Pero Claudia no ha querido escucharla más, “¿usted se cree que soy una pánfila a la que la gente engaña por la calle?”, le ha dicho. Y Manuela, resignada y visiblemente preocupada, se ha ido de la tienda convencida de que el tiempo le dará la razón.

¿Cuánto tardará Claudia en abrir los ojos?