Capítulo 456

Joaquín teme la actitud de Gema ante el embarazo: “Para mí es más importante tu vida”

Ella quiere seguir adelante con el embarazo, a pesar de que puede costarle la vida... ¡Y Joaquín no lo entiende!

Joaquín teme la actitud de Gema ante el embarazo: "Para mí es más importante tu vida"

Gema y Joaquín siguen muy peleados. Ella ha decidido que quiere dar a luz a ese bebé y quiere seguir adelante con el embarazo.

Joaquín no puede creerse lo que le está diciendo su mujer, debido a su cardiopatía puede que no resista ya no el parto, si no el proceso del desarrollo del bebé. ¿Cómo quiere seguir adelante con esta locura?

Ella ha ido a la fábrica de Joaquín para intentar hablar con él, pero la disputa entre ambos sigue. A pesar de que Gema quiere seguir hacia adelante, él no lo ve: “ese bebé va a ser nuestra perdición”.

Gema ha intentado convencerle de que es lo mejor, está muy ilusionada y ha decidido no renunciar al bebé. Pero Joaquín no piensa renunciar a ella. Teo ha llegado y ha interrumpido la conversación.

¿En qué va a quedar esto?

