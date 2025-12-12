Antena3
“Si no paras, yo tampoco”: Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

Uras intenta forzar a Seren para que dé marcha atrás, pero ella está cansada de amenazas y decide no callarse más, aunque eso complique aún más la situación.

Tras la detención de Seren en el hospital por agresión y daños, el conflicto con Uras continúa en comisaría. Allí, él vuelve a presionarla para que retire la denuncia ante la junta, jugando todas sus cartas para que no lo echen del hospital. “Si no dejas de atacarme, yo tampoco pararé”, le advierte.

Pero Seren está cansada de sus amenazas: no piensa echarse atrás. La situación se complica aún más cuando Maral aparece como testigo de Uras.

El hijo de Bahar cree que con la residente presente podrá salir reforzado, pero la policía es clara: “¿Sigue decidido a denunciarla?”. Ante la confirmación, no hay marcha atrás y la orden es inmediata: “Cuando la registren, llévense a la detenida”.

En los próximos capítulos, la guerra entre Seren y Uras se vuelve más dura que nunca, con Bahar atrapada en medio.

No te pierdas Renacer, lunes y martes a las 22:50 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

"Si no paras, yo tampoco": Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

