Despedimos a Mónica: una mujer fuerte, pasional y valiente que dio su vida por Octavio

Mónica ha sido uno de los personajes que más evolución ha tenido en La Encrucijada. Aunque al principio nos generaba desconfianza por ser la amante de Octavio y por intuir que cargaba con un oscuro secreto, pronto nos dimos cuenta de que era una mujer que se fue haciendo fuerte con el tiempo.

Por desgracia, su amor por Octavio y sus ganas de hacer justicia han acabado con su vida. Su hermano Saúl, un psicópata obsesionado con Amanda y con vengarse de Mónica y Octavio, la ha estrangulado cuando estaba a punto de eliminar el vídeo de la muerte de Emilio.

Aunque nos da mucha pena no volver a ver a este personaje y, sobre todo, que haya acabado así, preferimos quedarnos con los grandes momentos que nos ha regalado. ¡Que no han sido pocos!

Su dura infancia y el asesinato de Roberto Hurtado

Mónica sufrió en su infancia abusos cuando todavía estaba en el orfanato y tanto su hermano como el dueño de esa Institución la vendían a cambio de dinero. Ella y otras niñas sufrieron un infierno y Octavio trató de ayudarlas.

Justo cuando le tendieron una trampa al dueño del orfanato para entregarlo a la policía, Roberto Hurtado entró en escena y Mónica cometió un error que acabó arrastrando toda su vida. Tuvo que aprender a vivir con la culpa de haber matado a un padre de familia.

Muchos años después y cuando David señaló a su padre como presunto culpable, Mónica confesó tanto a César como a la Guardia Civil lo que había ocurrido. Como el crimen había prescrito, se libró de la cárcel.

Su historia con Octavio

Que Octavio la ayudase tanto desde siempre hizo que Mónica se acabase enamorando de él. Ya cuando el empresario estaba casado con la madre de sus hijos eran amantes y así lo siguieron siendo hasta que Amanda y David fueron mayores.

Cuando Octavio y Mónica dieron el paso de casarse, sus hijos no lo aceptaron del todo porque sabían que había sido su amante, pero, con el tiempo, ella acabó ganándose su cariño.

Mónica era capaz de hacer cualquier cosa por Octavio y junto a él fue muy feliz. Juntos demostraron la importancia de la lealtad y el respeto mutuo y nos quedamos con esos momentos de complicidad que nos regalaron. ¡Gracias por todo, Mónica!