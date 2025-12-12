Andrés, incapaz de convencer a Delia de las mentiras de su hijo... ¡la ha manipulado a ella también!

Andrés se ha acercado a hablar con Delia después de que ella respaldara la versión de Gabriel en la cena con los De la Reina. Ella está completamente convencida de que su hijo dice la verdad. Así la mujer le ha preguntado directamente a Andrés, “¿estás enamorado de Begoña?”.

Andrés le ha contestado que sí y que precisamente por eso quiere protegerla. Ella en todo momento ha achacado las supuestas mentiras de Andrés a que está despechado por ella. Pero él ha seguido insistiendo en que fue Gabriel quien provocó la explosión en la sala de calderas.

Pero Delia no le ha creído. Y tampoco cree que su hijo robara el perfume para la competencia. De esta manera, Andrés ha tratado de explicarle que la mujer que entró a prisión confesando el delito también tiene que ver con la intervención de Gabriel. Y que Perfumerías de la Reina ahora esté en manos de los franceses… ¡también se trata de una estratagema de su primo!

Pero Delia no le ha creído, ambas versiones no coinciden. Ella sigue convencida de que el motivo por el que Andrés guarda rencor a su hijo es porque está despechado por Begoña. Así el de la Reina le ha acabado diciendo estas duras palabras sobre Gabriel: “Usted le conoce mejor que yo y sabe que es incapaz de querer a nadie”.

¿Conseguirá Andrés desenmascarar a su primo de una vez por todas?