Capítulo 456
Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!
El abogado es duro con su madre a pesar de la enfermedad que tiene, aunque esta vez le ha ayudado frente a todos los De la Reina.
Gabriel está muy contento, ha conseguido ganarse de nuevo a su madre y ella le ha defendido frente a toda la familia, especialmente, Begoña.
Cuando ha ido a agradecérselo a Delia, una vez más, ha manipulado a la anciana. Él le echa la culpa a Andrés, pero ya se ha ganado su confianza: ahora Delia desconfía del pequeño de la familia.
No obstante, aunque se han limado asperezas entre ellos, Gabriel sigue siendo seco y cortante con su madre: parece que solo se la ha ganado para sus intereses.
¿Descubrirá Andrés lo que está haciendo su primo con Delia? ¿Logrará desenmascararle?
