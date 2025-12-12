Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 456

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

El abogado es duro con su madre a pesar de la enfermedad que tiene, aunque esta vez le ha ayudado frente a todos los De la Reina.

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

Publicidad

Gabriel está muy contento, ha conseguido ganarse de nuevo a su madre y ella le ha defendido frente a toda la familia, especialmente, Begoña.

Cuando ha ido a agradecérselo a Delia, una vez más, ha manipulado a la anciana. Él le echa la culpa a Andrés, pero ya se ha ganado su confianza: ahora Delia desconfía del pequeño de la familia.

No obstante, aunque se han limado asperezas entre ellos, Gabriel sigue siendo seco y cortante con su madre: parece que solo se la ha ganado para sus intereses.

¿Descubrirá Andrés lo que está haciendo su primo con Delia? ¿Logrará desenmascararle?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

“Si no paras, yo tampoco”: Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

“Si no paras, yo tampoco”: Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida
Avance

“Tú y yo dejaremos juntos esta vida”: Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”
Mejores momentos | Capítulo 50

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones
Mejores momentos | Capítulo 50

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

Álvaro se ha quedado de piedra cuando su madre le ha dicho que se plantea hacerle frente a Aparicio en las elecciones.

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”
Mejores momentos | Capítulo 50

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

El mexicano no puede creer que la madre de su futuro hijo sucumba a las órdenes de Saúl por proteger a su padre.

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

Publicidad