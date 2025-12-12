Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

Gabriel está muy contento, ha conseguido ganarse de nuevo a su madre y ella le ha defendido frente a toda la familia, especialmente, Begoña.

Cuando ha ido a agradecérselo a Delia, una vez más, ha manipulado a la anciana. Él le echa la culpa a Andrés, pero ya se ha ganado su confianza: ahora Delia desconfía del pequeño de la familia.

No obstante, aunque se han limado asperezas entre ellos, Gabriel sigue siendo seco y cortante con su madre: parece que solo se la ha ganado para sus intereses.

¿Descubrirá Andrés lo que está haciendo su primo con Delia? ¿Logrará desenmascararle?