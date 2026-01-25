Antena3
Semana del 26 al 30 de enero

Avance semanal de Sueños de libertad: Valentina, amiga de Cloe, llega a la fábrica ocultando un gran secreto

Una amiga de la infancia de Cloe llega a la colonia, marcada por un episodio traumático de su pasado.

La próxima semana van a pasar muchas cosas en Sueños de libertad.

Cloe sabe que en la fábrica están buscando a una nueva dependienta y ella cree tener a persona perfecta: Valentina, una amiga suya de toda la vida. La joven no tiene ninguna experiencia en perfumes, pero Cloe sabe que Valentina está pasando por un momento delicado y no duda en ayudarla.

Valentina en el capítulo 487 de Sueños de Libertad
Valentina en el capítulo 487 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Confía en Valentina y Cloe no tienen ninguna duda de que su miga está a la altura y que puede ser una gran dependienta de Perfumerías Brossard De la Reina. ¿Pensará doña Marta lo mismo?, ¿Qué le habrá pasado a Valentina?, ¿que estará ocultando?

Marta propondrá a ua nueva dependienta después de que la dirección haya impuesto nuevos cambios como abrir las tienda los domingos. ¡Claudia y Carmen estarán muy enfadadas con estos cambios!

Claudia, Carmen y Marta en el capítulo 484 de Sueños de Libertad
Claudia, Carmen y Marta en el capítulo 484 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Andrés estará dispuesto a denunciar a su mujer por aduelterio tras descubrir que ella es la amante de Gabriel. Además, se lo contará todo a Begoña. El De la Reina le hablará de la posibilidad de denunciarlo. Así por fin los dos serán libres y podrán vivir su amor. ¿Cómo reaccionará ella?

Además, Luis estará cada vez más desilusionado y cansado con su trabajo. Animado por su madre y por Luz, le propondrá a Gabriel la creación de un nuevo perfume exclusivo y no que todos sean perfumes baratos.

Digna, Luis y Luz en el capítulo 484 de Sueños de Libertad
Digna, Luis y Luz en el capítulo 484 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Mabel seguirá empeñada en volver a Barcelonapara estuiar allí periodismo, pero Pablo Salazar no lo va a permitir. El empresario le dirá a su hija que empezará a trabajar con ella en el empresa para que sea responsable y se pueda mantener por sí misma provocando un gran enfado por parte de la joven.

Mabel en el capítulo 488 de Sueños de Libertad
Mabel en el capítulo 488 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Además, Claudia empezará a ayudar a Salva en la cantina. La joven no podrá disimular que cada vez le gusta más e intentará acercarse más a él. ¿Salva sentirá lo mismo por la sobrina de Manuela?

No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

