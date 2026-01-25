Avance semanal de Sueños de libertad: Valentina, amiga de Cloe, llega a la fábrica ocultando un gran secreto

La próxima semana van a pasar muchas cosas en Sueños de libertad.

Cloe sabe que en la fábrica están buscando a una nueva dependienta y ella cree tener a persona perfecta: Valentina, una amiga suya de toda la vida. La joven no tiene ninguna experiencia en perfumes, pero Cloe sabe que Valentina está pasando por un momento delicado y no duda en ayudarla.

Valentina en el capítulo 487 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Confía en Valentina y Cloe no tienen ninguna duda de que su miga está a la altura y que puede ser una gran dependienta de Perfumerías Brossard De la Reina. ¿Pensará doña Marta lo mismo?, ¿Qué le habrá pasado a Valentina?, ¿que estará ocultando?

Marta propondrá a ua nueva dependienta después de que la dirección haya impuesto nuevos cambios como abrir las tienda los domingos. ¡Claudia y Carmen estarán muy enfadadas con estos cambios!

Claudia, Carmen y Marta en el capítulo 484 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Andrés estará dispuesto a denunciar a su mujer por aduelterio tras descubrir que ella es la amante de Gabriel. Además, se lo contará todo a Begoña. El De la Reina le hablará de la posibilidad de denunciarlo. Así por fin los dos serán libres y podrán vivir su amor. ¿Cómo reaccionará ella?

Además, Luis estará cada vez más desilusionado y cansado con su trabajo. Animado por su madre y por Luz, le propondrá a Gabriel la creación de un nuevo perfume exclusivo y no que todos sean perfumes baratos.

Digna, Luis y Luz en el capítulo 484 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Mabel seguirá empeñada en volver a Barcelonapara estuiar allí periodismo, pero Pablo Salazar no lo va a permitir. El empresario le dirá a su hija que empezará a trabajar con ella en el empresa para que sea responsable y se pueda mantener por sí misma provocando un gran enfado por parte de la joven.

Mabel en el capítulo 488 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Además, Claudia empezará a ayudar a Salva en la cantina. La joven no podrá disimular que cada vez le gusta más e intentará acercarse más a él. ¿Salva sentirá lo mismo por la sobrina de Manuela?

No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad.