Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Saltan chispas! Tasio y Paula, más cerca que nunca

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián y Digna aún no han llegado a un acuerdo sobre la fecha de su boda y esta última se desahogará con Marta, quien tendrá un precioso gesto con ella: ¡le regalará la pulsera de su madre!

En la cantina el amor está fraguándose. Ahora que Claudia tiene vía libre con Salva planeará quedarse a solas con él y tener su primera cita. ¡Mabel hará de celestina!

Además, entre Tasio y Paula han saltado chispas. Los jóvenes parecen haber olvidado sus rencillas tras el desastre en la cena romántica del otro día y están más cerca que nunca.

Valentina está pasando días complicados. La joven echa de menos a su madre y decidirá llamarla a pesar de haber jurado nunca más hacerlo.

Quienes también están atravesando días complicado son Beatriz y Álvaro. El recién llegado está harto de que Beatriz le dé largas y tomará una decisión que puede cambiarlo todo… ¡Será el nuevo transportista en la fábrica de los De la Reina!

Además, en la casa de los Salazar reinará la tensión cuando Nieves se niegue a acompañar a su marido a una cena con el director de un banco ¿A qué se deberá esa negativa? ¿Está sacando las cosas de quicio?

Mientras tanto, en el dispensario Luz le entregará a Miguel un estudio sobre psicopatía autista. ¿Qué querrá decir la doctora con ello?

