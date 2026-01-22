Andrés descubre una impactante noticia, ¡María es la amante de Gabriel!

Andrés y Damián no van a parar hasta demostrar que Gabriel tiene una amante y descubrir la identidad de esa persona.

Por eso, el joven De la Reina vuelve a llamar al detective para que intente averiguarlo. Esta podría ser la única oportunidad para poder tener otra oportunidad con Begoña.

Mientras el joven le cuenta a su padre que Begoña ha dado a luz a su hijo, Paula les interrumpe para entregarles un sobre. ¡Es algo urgente!

Andrés abre el sobre y descubre unas fotos en las que se ve a Gabriel besando a una mujer y esa mujer es...¡María!

¡Andrés se queda en shock! ¡No se puede creer que la amante de María sea Gabriel! ¿Qué pasará ahora?, ¿irá a denunciarla ante la policía?