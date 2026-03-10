Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna y Damián le piden a Pablo y Nieves que sean sus testigos de boda
La pareja decide casarse en una íntima boda en las que no estarán ninguno de sus hijos.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Se acerca la boda más esperada. El patriarca de los De la Reina y la matriarca de los Merino por fin van a casarse.
No van a esperar más, aunque los hijos de Digna no puedan asistir ellos quieren seguir adelante y casarse cuanto antes. Ya que ni Joaquín ni Luis pueden ir, tampoco lo harán ni Marta ni Andrés.
La pareja tomará la decisión de que Pablo y Nieves sean los testigos. ¿Aceptarán?
Por otro lado, Miguel empezará a pensar que su diagnóstico podría ser cierto, y sufrir un tipo de “psicopatía autista”.
Mientras, Tasio se sentirá culpable por haber besado a Paula y se lo contará a Salva, está hecho un lío. Manuela también se lo contará a Eduardo, está preocupada.
Marta se mostrará distante con Cloe… ¡el recuerdo de Fina seguirá muy presente!
Y Álvaro comenzará su trabajo como transportista, pero deberá pasar el periodo de prueba. ¿Qué pasará?
No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3
