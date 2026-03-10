Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna y Damián le piden a Pablo y Nieves que sean sus testigos de boda

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Se acerca la boda más esperada. El patriarca de los De la Reina y la matriarca de los Merino por fin van a casarse.

No van a esperar más, aunque los hijos de Digna no puedan asistir ellos quieren seguir adelante y casarse cuanto antes. Ya que ni Joaquín ni Luis pueden ir, tampoco lo harán ni Marta ni Andrés.

La pareja tomará la decisión de que Pablo y Nieves sean los testigos. ¿Aceptarán?

Por otro lado, Miguel empezará a pensar que su diagnóstico podría ser cierto, y sufrir un tipo de “psicopatía autista”.

Mientras, Tasio se sentirá culpable por haber besado a Paula y se lo contará a Salva, está hecho un lío. Manuela también se lo contará a Eduardo, está preocupada.

Marta se mostrará distante con Cloe… ¡el recuerdo de Fina seguirá muy presente!

Y Álvaro comenzará su trabajo como transportista, pero deberá pasar el periodo de prueba. ¿Qué pasará?

