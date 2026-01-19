Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”

Salva, el nuevo cantinero ya ha aterrizado en la cantina. El joven, isguiendo el legado de Gaspar, prepara las comidas para los trabajadores de la fábrica.

Sin embargo, en sus primeros días en la fábrica tiene que hacer frente a los primeros problemas.

Tasio adelanta el horario de un grupo de trabajadores provocando el caos total en la cantina. ¡Salva no da a basto para dar de comer a todos!

Tasio llega ala cantina y Salva le dice que no puede preparar la comida para todos a la vez. El cantinero le dice que lo siente mucho, pero que tendrán que esperar y si no que hubiese avisado antes.

El marido de Carmen le dice que, quizás lo que pasa, es que no está a la altura de este puesto. Sabe qué es una faena, pero tiene que buscar una solución rápida.

Salva se enfrenta a él, pero acaba tragándose su orgullo y acatando las órdenes de Tasio. "Si quiere un comedor de guerra lo tendrá".

¿Qué pasará ahora? , ¿Podrán llegar a entenderse Tasio y Salva?