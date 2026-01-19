Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 479

Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”

El hijo de Damián y el nuevo empleado protagoniza un fuerte enfrentamiento en medio de la cantina.

Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”

Publicidad

Salva, el nuevo cantinero ya ha aterrizado en la cantina. El joven, isguiendo el legado de Gaspar, prepara las comidas para los trabajadores de la fábrica.

Sin embargo, en sus primeros días en la fábrica tiene que hacer frente a los primeros problemas.

Tasio adelanta el horario de un grupo de trabajadores provocando el caos total en la cantina. ¡Salva no da a basto para dar de comer a todos!

Tasio llega ala cantina y Salva le dice que no puede preparar la comida para todos a la vez. El cantinero le dice que lo siente mucho, pero que tendrán que esperar y si no que hubiese avisado antes.

El marido de Carmen le dice que, quizás lo que pasa, es que no está a la altura de este puesto. Sabe qué es una faena, pero tiene que buscar una solución rápida.

Salva se enfrenta a él, pero acaba tragándose su orgullo y acatando las órdenes de Tasio. "Si quiere un comedor de guerra lo tendrá".

¿Qué pasará ahora? , ¿Podrán llegar a entenderse Tasio y Salva?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”

Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”

Lo que Orhan nos enseñó: la lección de amor que le ha dado a Halis y Ferit antes de marcharse

Lo que Orhan nos enseñó: la lección de amor que le ha dado a Halis y Ferit antes de marcharse

Carlos Troya es Salva Lucano, el nuevo cantinero

Carlos Troya es Salva Lucano, el nuevo cantinero

Saida Santana
Contenido exclusivo

Saida Santana, sobre su papel de ‘madre’ de todos los jóvenes de La Encrucijada: “Está muy orgullosa de David”

"Estoy creciendo a su lado": los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan qué se llevan de su personaje
Una experiencia única

"Estoy creciendo a su lado": los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan qué se llevan de su personaje

Naz culpa a Evren de la muerte del bebé mientras Bahar descubre su engaño: esta noche en Renacer
Avance

Naz culpa a Evren de la muerte del bebé mientras Bahar descubre su engaño en el próximo capítulo de Renacer

Tras la muerte de Ali, Naz responsabiliza a Evren y le pide que se aleje. Al mismo tiempo, Bahar descubre qué pasó realmente con el embarazo y se enfrenta a un dilema: contarlo o callar.

Halis, Ferit y Orhan
Capítulo 71

“Te salvé, papá, ¿lo viste?”: Orhan muere como un héroe tras dar la vida por Halis

El destino ha sido cruel con los Korhan. Orhan, el hijo que siempre buscó la aprobación de su padre, se ha marchado de este mundo de la única forma que nadie esperaba: salvando la vida del hombre que siempre lo despreció.

Orhan y Ferit

“Me alegra que seas mi hijo”: Orhan abre su corazón a Ferit como nunca antes lo había hecho

Mazlum

Seyran y Suna caen en la trampa: Mazlum se inventa un pasado trágico para ganarse su confianza

Ferit y Pelin

La tragedia vuelve a unirlos: Pelin se derrumba en brazos de Ferit mientras Zerrin lucha por su vida

Publicidad