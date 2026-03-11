“Lloré muchísimo”: la confesión de Cihan Deniz que destroza el corazón de Alya

El corazón de Alya se ha hecho pedazos al llegar a Mardin. El pequeño Cihan Deniz ha caído enfermo tras el disgusto que le dio su abuela al prohibirle hablar con su madre. El niño ha terminado con una fiebre que no bajaba. “Me noto la cabeza hinchada como un globo”, le ha dicho el pequeño.

La verdad ha salido a la luz de la forma más triste. El niño, entre mimos, le ha confesado al tío Cihan que se puso así de mal después de que Sadakat le quitara el teléfono. Lloró tanto que su tía Umu tuvo que abrir la ventana para que respirara, y el frío de la noche hizo el resto. Alya, aunque intentaba mantener la calma delante del niño, estaba echando chispas por dentro.

Cihan ha estado al pie del cañón, buscando a los mejores médicos para que le hicieran todas las pruebas al pequeño. A pesar de la tensión entre ellos, el amor por el niño los ha unido en este momento tan crítico. También Kaya le ha prometido que irán a montar a caballo en cuanto se recupere para animarle. ¿Es esto lo que tenía que pasar para que Alya decida casarse con Cihan?