Capítulo 481
Mabel propone a sus padres volver a Barcelona pero Pablo es tajante: "¡Olvídate de eso! ¡No te vas a ninguna parte!"
Mabel ha hablado con sus padres sobre querer prosperar... pero Pablo Salazar tiene otros planes para ella.
Mabel les ha contado a sus padres sus planes al dejar arquitectura, ahora quiere empezar alfarería.
Pablo, que ya venía estando muy disgustado con su hija, se ha enfadado mucho al oír las propuestas que les hacía... ¡quiere volverse a vivir a Barcelona!
Tras un rato escuchándola, ha terminado por cortarla, muy enfadado: "Tú no te vas a ninguna parte". Pablo quiere que se labre un buen futuro, y para ello, debe estar al lado de su familia en Toledo.
¡Mabel se ha tomado muy mal la imposición de su padre!
¿En qué quedará todo esto?
