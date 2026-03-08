Semana del 9 al 13 de marzo
Avance semanal de Sueños de libertad: Primeros besos y un esperado 'sí, quiero' que lo cambiará todo
Digna y Damián por fin pasarán por el altar tras muchos desencuentros en la organización de su boda.
La próxima semana de Sueños de libertad va a pasar de...¡todo!
En la fábrica se darán cuenta de que necesitan a un transportista y comenzarán las entrevistas para elegir al mejor candidato. Álvaro será uno de los posibles candidatos y se cruzará con Gabriel. ¿Cómo será ese encuentro?, ¿será él el elegido?
Además, Álvaro empezará a sentirse celoso del empresario al ver que Beatriz quiere quedar a solas con Gabriel. Mientras, el sobrino de Gabriel tratará de secudir a Beatriz. ¿Seguirá sintiendo algo por ella o formará parte de su juego?
Además Beatriz seguirá acercándose a Begoña e intentará ganarse su confianza. Tanto que se ofrecerá para trabajar en la casa cuna cuidando a los niños. ¿Cómo se lo tomará la enfermera?
Por otro lado, Luz empezará a investigar y llegará a la conclusion de que Miguel podría padecer un trastorno autista. Se lo dirá al joven, pero él no estará muy de acuerdo.
Además, Valentina se disculpará con Andrés y acabará aceptando el libro que él le regalo y que no se atrevió a aceptar al atratarse de su jefe.
Marta y Cloe tendrán sus más y sus menos. La De la Reina comenzará a estar muy distante con la francesa y Cloe se quedará muy preocupada al no saber que le pasa a su novia.
Tasiose acercará peligrosamente a Paula. Ambos acabarán besándose y...¡Manuela será testigo de todo!
Y Damián y Digna seguirán con los prepartivos de su boda. Luz la animará a que se case cuánto antes y finalmente ella y Damián decidirán casarse en una boda íntima y solo con Pablo y Nieves como testigos. ¿Cómo se lo tomará su familia cuando descubran que se han casado en secreto?
