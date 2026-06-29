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CAPÍTULO 592

“Tú y yo ya pasamos por esto”: Andrés se acerca a Begoña y le muestra todo su apoyo ante los rumores

El De la Reina y la enfermera han tenido un encuentro para hablar de los rumores sobre ella y el chófer.

“Tú y yo ya pasamos por esto”: Andrés se acerca a Begoña y le muestra todo su apoyo ante los rumores

“Tú y yo ya pasamos por esto”: Andrés se acerca a Begoña y le muestra todo su apoyo ante los rumores

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Marta Jorge
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Andrés ha querido verse con Begoña para saber cómo está llevando todo lo que se está diciendo sobre ella. El de la Reina se ha mostrado muy cercano, incluso se ha interesado por Juanito. Ayyy… ¡ver juntos a estos dos siempre nos despierta muchas emociones!

Cuando Andrés le ha dicho que no sabía muy bien cómo abordar el tema, Begoña ya se podía imaginar sobre lo que quería hablar… Últimamente, la pobre no habla de otra cosa.

Begoña le ha explicado que, aunque los rumores parecen no haber llegado aún a los oídos de Gabriel, ella está muy afectada, no entiende por qué la quieren hacer daño. “Es la manera que tienen algunos de no pensar en lo miserables que son sus vidas”, le ha dicho el De la Reina.

Además, han recordado que ellos también pasaron por algo parecido, incluso han mencionado a Jesús. “Gabriel no es tan cruel como lo era mi hermano”, le ha dicho Andrés. Pero Begoña no lo tiene tan claro.

“Yo no me merezco esto”, ha dicho, y la mirada de Andrés lo dice todo, no soporta verla pasarlo mal… ¡Y nosotros tampoco!

¿Hará Andrés algo para ayudarla? ¿Descubrirán pronto quien está extendiendo todos estos rumores?

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