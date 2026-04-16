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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo reconoce a Álvaro y se enfrenta a él a vida o muerte

El novio de Beatriz se encuentra con el político cuando este se dirige a su cena con Marta para confesarle la verdad sobre Fina.

Pelayo y Álvaro se enfrentana a vida o muerte

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

El inesperado reencuentro entre Tasio y Paula retrasará la llegada del joven al convite en su honor, lo que enfadará a Carmen y abrirá una nueva crisis entre ellos. ¿Descubrirá la razón real de su tardanza?

Mientras tanto, Gabriel llegará a la pensión de Beatriz y allí descubrirá que la joven vive con otro hombre. ¿Se enterará de que se trata de Álvaro?

Además, Julia volverá a retomar su relación con Digna y le preguntará cómo puede seguir queriendo a Damián si ha hecho “cosas malas”. ¿Podrá perdonar la pequeña a su abuelo?

En otro orden de cosas, Salva por fin le confesará a Mabel sus sentimientos hacia ella, mientras Claudia seguirá lamentándose por la humillante escena que vivió con el cantinero. ¿Se atreverá Mabel a confesarle la verdad a ambos?

Finalmente, Álvaro irá en busca de Pelayo y se enfrentará a él cuando el político le reconozca como el hombre acusado de matar a una mujer en México. ¿Correrá peligro la vida del marido de Marta?

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