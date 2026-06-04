Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la propuesta de Andrés y Tasio que podría evitar el cierre de la fábrica

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz tratará de convencer a Gabriel para que no se mude a París. Begoña le contará esta noticia a la niñera, quien le recordará a su todavía marido que no la sacará de su vida tan fácilmente. ¿Logrará evitar su marcha a Francia?

Mientras, Digna también tratará de convencer a Félix para dar marcha atrás al desmantelamiento de la fábrica o, al menos, indemnizar a los trabajadores que se quedarán sin trabajo. ¿Podrá hacerle cambiar de idea?

En otro orden de cosas, Nieves tratará de acercarse a Miguel y conseguir su perdón. Sin embargo, el médico se mostrará impasible y no querrá saber nada de su madre, lo que le llevará a tomar una dolorosa decisión.

A su vez, la enfermera se enfrentará duramente a Don Agustín y le acusará de haber roto su familia. Sin embargo, parecerá que al párroco no parará hasta que Nieves pague por lo ocurrido.

Además, Salva seguirá siendo objeto de escarnio en la colonia. El cantinero tratará de ser respetado, pero los operarios la seguirán pagando con él. ¿Podrá llegar la calma a la cantina? ¿Se arrepentirá de haber roto con Mabel?

Finalmente, Andrés y Tasio idearán un arriesgado plan ante el temor del traslado de la fábrica. ¿De qué se tratrá? Además, recibirán una preocupante llamada de la Guardia Civil que no sentará nada bien a la familia.

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas