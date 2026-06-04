El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia: “A veces hay reacciones muy raras”

Sonia ha tenido que ser ingresada de urgencia tras sufrir un fuerte dolor abdominal.

La empresaria ha soñado que mantenía sexo con Can al estar bajo los efectos de la anestesia. Al abrir los ojos se ha dado cuenta que está en una habitación de hospital.

El enfermero le ha quitado importancia a la reacción de Sonia, “con la anestesia a veces hay reacciones muy raras” mientras que la ha tranquilizado al contarle que su hija Ibiza está con su ‘papá’.

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