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El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia: “A veces hay reacciones muy raras”

La empresaria ha soñado que mantiene sexo con Can mientras está en la habitación del hospital.

El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia

El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia: “A veces hay reacciones muy raras”

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Carmen Pardo
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Sonia ha tenido que ser ingresada de urgencia tras sufrir un fuerte dolor abdominal.

Sonia, hospitalizada tras un fuerte pinchazo en el abdomen: “Quédate con Can, te quiero”

La empresaria ha soñado que mantenía sexo con Can al estar bajo los efectos de la anestesia. Al abrir los ojos se ha dado cuenta que está en una habitación de hospital.

El enfermero le ha quitado importancia a la reacción de Sonia, “con la anestesia a veces hay reacciones muy raras” mientras que la ha tranquilizado al contarle que su hija Ibiza está con su ‘papá’.

No te pierdas el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

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